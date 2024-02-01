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В Чите пожарные спасли двух маленьких детей

В Чите пожарные спасли двух маленьких детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Едкий дым быстро заполонил подъезд

Утром 1 февраля в доме №13 пятого микрорайона Читы произошёл пожар. На балконе второго этажа загорелись вещи. Горение вызвало сильный едкий дым, из-за которого жильцы соседних квартир опасались самостоятельно покинуть подъезд.

- Направленные на разведку бойцы-газодымозащитники вынесли двоих детей 4 и 8 лет на руках с пятого этажа, предварительно надев на них спасательные капюшоны. Остальные читинцы эвакуировались под надзором спасателей, закрыв лица влажными полотенцами, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Пожар на площади 15 квадратных метров быстро потушили, распространение огня на внутренние помещения пожарные не допустили.

Жильцы дома поблагодарили сотрудников пожарно-спасательной части №4 за спасение, быстроту реакции и скоординированные действия. Особую благодарность написавшая сообщение жительница дома адресовала командиру отделения старшему сержанту Дмитрию Жданову.  
пожар

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