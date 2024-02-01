В сгоревшем вагончике в Чите нашли труп мужчины

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

За вечер в краевом центре и пригороде произошло три пожара



Вечером 31 января в Чите и пригороде произошло три пожара – в микрорайоне Добротный, СНТ «112 Квант» и на улице Ковыльная. Есть жертвы.



Так, пожарные тушили вагончик на территории строящегося объекта. Возгорание ликвидировали в 21:47.



- Внутри вагончика пожарные обнаружили тело мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



В микрорайоне Добротный, на улице Дорожная полыхал жилой дом и гараж. Прибывшие пожарные потушили открытый огонь на площади 112 квадратных метров и полностью ликвидировали пожар в 23:07.



В пригороде Читы, в СНТ «112 Квант», огонь уничтожил жилой дом, надворную постройку и гараж. Открытое горение потушили в 22:32 на площади 350 квадратных метров. Кроме того, пожарные не дали распространиться пламени на соседний дом, у которого уже начинала гореть крыша.



