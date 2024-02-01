Хозяин иномарки забыл ключи в замке автомобильной двери
В Тункинском районе Бурятии раскрыли кражу набора автомобильных ключей. Заявление в полицию поступило 30 января от 55-летнего местного жителя.
Мужчина сообщил, что неизвестный украл из его машины, припаркованной рядом с оградой частного дома, набор автомобильных ключей. Ущерб составил пять тысяч рублей. Мужчина добавил, что вечером приехал домой после работы и забрал из иномарки вещи. При этом ключ зажигания он забыл в замке двери автомобиля. А наутро обнаружил пропажу.
Полицейские по подозрению в краже задержали 17-летнего студента колледжа.
- Он признался, что возвращаясь после распития спиртного с приятелями, в поисках ценного имущества проник в чужую автомашину и из багажника забрал инструменты. Набор ключей он решил оставить себе и спрятал в соседнем заброшенном дом, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В МВД отметили, что юноша привлекался к уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью; тогда уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Молодой человек стоит на профилактическом учёте в ПДН.
Похищенное изъято полицейскими. На молодого человека возбудили новое уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии пьяный студент украл набор автомобильных ключей
Происшествия, Фото:
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