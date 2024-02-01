Пьяный житель Забайкалья сильно избил 11-летнюю дочь

Девочка находится в больнице



Пьяный житель села Ундино-Поселье Балейского района Забайкальского края избил свою 11-летнюю дочь палкой. Как сообщает Chita.Ru, девочку госпитализировали в больницу с разрывом селезёнки.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» (пп. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).



- По версии следствия, 28 января подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения избил 11-летнюю дочь, которая была госпитализирована в местную больницу. В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Председатель Следственного комитета России поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Вольному доложить о ходе расследования дела и установленных по нему обстоятельствах.





