Житель Бурятии до смерти избил мужчину

Обвиняемого заключили под стражу
Хоринский районный суд избрал меру пресечения местному жителю, от рук которого погиб человек.
«Ф. в ходе бытовой ссоры нанёс потерпевшему телесные повреждения, вследствие которых тот скончался», - говорится в сообщении районного суда.
Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд ходатайство удовлетворил. «Поскольку при избрании такой меры пресечения Ф. не сможет скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на свидетелей по делу, воспрепятствовать сбору и закреплению доказательств», - сообщили в суде.
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Происшествия, Фото:
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