Столкнулись две «Тойоты»
Накануне, 31 января, на дорогах Бурятии зарегистрировали 35 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в республиканском УГИБДД.
ДТП произошло около 14 часов в городе Бабушкин Кабанского района.
По предварительным данным, 38-летняя водитель «Тойоты Авенсис», выезжая на федеральную трассу с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении «Тойоте Виста». Автомобили столкнулись.
- В результате ДТП у 34-летнего пассажира «Тойоты Виста» диагностирован закрытый перелом надколенника слева, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 30 января, в пригородном селе Поселье пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими.
В Бурятии пассажир сломал колено в результате ДТП
Происшествия, Фото:
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