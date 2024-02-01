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В Бурятии пассажир сломал колено в результате ДТП

В Бурятии пассажир сломал колено в результате ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись две «Тойоты»

Накануне, 31 января, на дорогах Бурятии зарегистрировали 35 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в республиканском УГИБДД.

ДТП произошло около 14 часов в городе Бабушкин Кабанского района.

По предварительным данным, 38-летняя водитель «Тойоты Авенсис», выезжая на федеральную трассу с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении «Тойоте Виста». Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП у 34-летнего пассажира «Тойоты Виста» диагностирован закрытый перелом надколенника слева, - уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 30 января, в пригородном селе Поселье пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими.

ДТП

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