Мужчину осудили за мошенничество
Житель Селенгинского района Бурятии нашёл на улице чужую сим-карту. Он решил воспользоваться этим – вставил её в телефон и дистанционно оформил на имя владельца кредит. А полученные деньги перевёл на счёт себе и своим знакомым.
Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
- Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, - сообщает Гусиноозёрский городской суд.
Житель Бурятии оформил кредит через найденную сим-карту
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обвиняемого заключили под стражу
Дом был окутан дымом
Столкнулись две «Тойоты»
Мужчину осудили за мошенничество
Мужчина не признал свою вину
Люди боятся, что псы могут растерзать их в любой момент
Мужчину отправили в колонию строгого режима
В Октябрьском округе из-за выхода воды возможно образование наледи
Конфискованная машина принадлежала ещё и его супруге
Пожар тушили пять часов
Убийство произошло на фермерской стоянке
Женщину не смогла убедить даже родная мать
Он спрятал тело в погребе
Один из них решил показать «хук с правой»
Он стащил банковскую карту, когда мужчина решил его отблагодарить за помощь