Улан-удэнец продал стиралку и холодильник из чужой квартиры

Мужчину отправили в колонию строгого режима



Житель Улан-Удэ признан виновным в краже.



Находясь в квартире, мужчина воспользовался отсутствием владельцев жилья, и продал незнакомцу бытовую технику: и холодильник стоимостью 12 000 рублей и стиральную машинку за 5 000 рублей.



- По совокупности преступлений путём частичного сложения по данному приговору и по приговору Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 12 июля 2023 года, назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.



Приговор вступил в законную силу.



