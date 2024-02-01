В Октябрьском округе из-за выхода воды возможно образование наледи
В Иркутске около 3 часов ночи в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила информация о выходе воды на поверхность в районе улиц Депутатская и Трилиссера. На место были направлены аварийные бригады МУП «Водоканал» и тепловых сетей. Для очистки и посыпки проезжей части привлечена техника МУП «Иркутскавтодор». В настоящее время осуществляется откачка воды из колодцев.
Из-за выхода воды на участках улиц Депутатская, Советская, Трилиссера, Красных Мадьяр, Красноярская и Култукская возможно образование наледи. На пересечении улиц Трилиссера -Депутатская работают специалисты МУП «Водоканал».
- Просим водителей по возможности выбирать другие пути движения и с осторожностью передвигаться по вышеперечисленным участкам, - сообщили в пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске ликвидируют аварию на сетях водоснабжения
Происшествия, Фото:
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