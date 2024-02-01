«Пытаются укусить»: Сельчан в Бурятии терроризируют собачьи своры





Жители Прибайкальского района Бурятии в панике из-за четвероногих, оккупировавших населённые пункты. К примеру, в посёлке Итанца тревогу забили ещё прошлой весной. С тех пор прошёл почти год, а псы, по словам местных, всё так же нападают на детей. Люди заявили, что собаки те же самые.



Не лучше ситуация – и в посёлке при станции Таловка. Сельчане написали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что животные облюбовали территорию около пункта приёма платежей за «коммуналку».



- Своры псов нападают на людей, хватая за ноги и одежду, пытаются укусить. Страшно ходить, – признались они. – А если набросятся на ребёнка? Ведь там непосредственно дорога, ведущая в школу. Попросту разорвут. Приходится стоять в окружении собак по часу и больше, пока из конторы не выходит кассир. Пожилые ходят с куском хлеба, чтобы только на них не напали.



Как утверждают прибайкальцы, местная администрация бездействует – там только копятся заявления на отлов.



- Что делать? Администрация не может помочь с этой проблемой. Просто становится страшно быть растерзанными сворой собак, – добавили сельчане.



В райадминистрации сообщили, что скоро в муниципальном образовании возьмутся за поимку животных. Пока же готовят необходимую документацию для заключения договора на отлов. «После определения подрядной организации заявки отработают», – заверили власти.

