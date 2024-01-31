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В Бурятии грабитель похитил две пачки кофе

В Бурятии грабитель похитил две пачки кофе
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Одну из них он потерял по дороге

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Закаменске задержали мужчину, открыто похитившего из магазина две упаковки с кофе.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, поступила ориентировка о том, что произошёл грабеж в продуктовом магазине. Полицейские, просмотрев запись с системы видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Они узнали местного жителя, ранее судимого.

Мужчина схватил две упаковки кофе и убежал из магазина.

Вскоре во время патрулирования росгвардейцы заметили на центральной улице города подозреваемого и задержали его.

- Со слов задержанного, кофе он похитил под воздействием алкоголя, оттолкнув охранника в магазине, который заметил его противоправное действие. Скрываясь с места преступления, злоумышленник потерял одну упаковку похищенного. Ущерб составил более 1,5 тысяч рублей, - уточнили в Росгвардии.

50-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, сознавшийся в преступлении, был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
грабеж Росгвардия

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