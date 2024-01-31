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В Бурятии тушат горящий магазин

В Бурятии тушат горящий магазин
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Площадь пожара составляет 450 кв. метров

В селе Баргузин тушат горящий магазин «Вальс цветов».

- Утром 31 января дежурный караул 1-го Баргузинского отряда Государственной противопожарной службы увидели задымление здания, располагающегося недалеко от пожарной части, на улице Дзержинского. К месту возгорания незамедлительно были направлены пожарные подразделения. На момент прибытия личного состава огнём была охвачена крыша магазина «Вальс цветов», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По состоянию на 10:50 площадь пожара составляет 450 кв.м.

На месте работают девять пожарных, три автоцистерны и одна единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне крупный пожар произошёл в посёлке Таксимо Муйского района. Площадь возгорания в гаражных боксах составила 1820 кв.м.



пожар

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