В Бурятии тушат горящий магазин









Как сообщал «Байкал-Daily», накануне







Как сообщал «Байкал-Daily», накануне крупный пожар произошёл в посёлке Таксимо Муйского района. Площадь возгорания в гаражных боксах составила 1820 кв.м.

В селе Баргузин тушат горящий магазин «Вальс цветов».- Утром 31 января дежурный караул 1-го Баргузинского отряда Государственной противопожарной службы увидели задымление здания, располагающегося недалеко от пожарной части, на улице Дзержинского. К месту возгорания незамедлительно были направлены пожарные подразделения. На момент прибытия личного состава огнём была охвачена крыша магазина «Вальс цветов», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По состоянию на 10:50 площадь пожара составляет 450 кв.м.На месте работают девять пожарных, три автоцистерны и одна единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.