Жительница Забайкалья избила служительницу церкви и похитила пожертвования

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Полиция оперативно задержала грабительницу



В посёлке Первомайский Шилкинского района Забайкальского края произошёл дерзкий грабёж в местном храме Амвросия Оптинского.



Одна из прихожанок сказала служительнице храма, что хочет пожертвовать деньги. Сотрудница принесла ей специальный ящик для подношений, но вместо того, чтобы пополнить его, женщина стала убирать его в свой пакет.



Служительница храма попыталась остановить наглую прихожанку, но женщина избила её и убежала вместе с ящиком. В нём было около 20 тысяч рублей.



Полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали преступницу. Ею оказалась 36-летняя местная жительница.



- Она призналась, что, достав денежные средства, выбросила ящик недалеко от храма. Ранее женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.







Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Задержанной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В УМВД отметили, что принимаются меры по возмещению задержанной ущерба религиозной организации.

