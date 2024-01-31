В Бурятии произошёл крупный пожар в гаражных боксах







На месте работали не только сотрудники пожарной части, но и пожарная команда аэропорта, пожарный поезд РЖД, также была привлечена техника местной строительной компании. Общими усилиями из гаражей эвакуировали восемь единиц техники.



- Пожар был потушен в течение четырёх часов. Работы по ликвидации последствий пожара проводились до 22:20. Пострадавших нет, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара сгорела крыша котельной и гаражного бокса на площади 1820 кв.м.



По предварительным данным, причиной произошедшего стало неправильное устройство и неисправность противопожарной разделки отопительного прибора.





Накануне, 30 января, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл крупный пожар в гаражных боксах. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Сообщение о возгорании на центральный пункт пожарной связи поступило в 14:37. На момент прибытия первых пожарных полыхала кровля гаражного бокса и пристроенной к нему котельной. Очевидцы рассказали, что сперва загорелась котельная, с неё пламя перекинулось на гаражи.