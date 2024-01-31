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В Иркутской области контрабандисты леса получили по 7,5 лет колонии

В Иркутской области контрабандисты леса получили по 7,5 лет колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они незаконно вывезли за границу древесину на 51 млн рублей

В Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу о контрабанде леса на 51 млн рублей.

Фигурантов дела сотрудники транспортной полиции задержали в 2018 году.

- В ходе следствия установлено, что житель Чунского района и житель иностранного государства создали организованную преступную группу от имени подконтрольного юридического лица. С использованием подложных документов о происхождении древесины они незаконно экспортировали и сбыли за рубеж лесоматериалов объёмом более 9 тысяч кубометров рыночной стоимостью 51 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Часть дохода от незаконной реализации древесины впоследствии «отмыли» под видом финансовых операций.

На задержанных возбудили уголовные дела по статьям 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов», 191.1 УК РФ «Сбыт незаконно заготовленной древесины» и 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, полученных преступным путём, совершенная организованной группой».

Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому по 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

В отношении ещё одного соучастника преступлений уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
контрабанда леса

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