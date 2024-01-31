Гараж он отапливал газовой пушкой
В Улан-Удэ в результате пожара в частном гараже пострадал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар произошёл сегодня ночью на улице Мокрова. Когда пожарные прибыли на место, внутри гаража было задымление, открытого огня уже не было. Сотрудники совершили проливку места возгорания.
Предварительно установлено, что владелец отапливал гараж газовой пушкой, в результате чего загорелись личные вещи. Пострадавший мужчина получил термические ожоги рук и ног, когда сам тушил пламя.
Медики госпитализировали его в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ росгвардейцы спасли пожилую женщину, получившую ожоги и отравление продуктами горения, на пожаре в своей квартире.
Улан-удэнец получил ожоги, туша пожар в своём гараже
Происшествия, Фото:
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