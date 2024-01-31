В Бурятии оштрафовали двух подруг-угонщиц

Девушки устроили покатушки на чужом авто, пока его хозяин спал



Всё произошло ещё в августе в Муйском районе. Две местные жительницы отдыхали на берегу озера со знакомым, а когда последний уснул, угнали его автомобиль.



Покатавшись немного на чужой машине, подружки подобрали ещё двух пассажиров. Одна из них после села за руль. Весёлую компанию остановили сотрудники ГИБДД.



Управлявшую авто девушку привлекли к административной ответственности, а против угонщиц возбудили уголовное дело. Суд назначил им наказание в виде штрафа с рассрочкой. Приговор ещё не вступил в законную силу.



