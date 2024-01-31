В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП









Этот участок считается главным «бутылочным горлышком» в Улан-Удэ и пробки даже без ДТП там не редкость. Постоянные заторы осложняют движение и нервируют и водителей, и пассажиров.

Утром 26 января сразу три машины столкнулись под путепроводом в районе Элеватора. Участники дорожной аварии заняли обе полосы. Движение восстановилось через несколько минут.Этот участок считается главным «бутылочным горлышком» в Улан-Удэ и пробки даже без ДТП там не редкость. Постоянные заторы осложняют движение и нервируют и водителей, и пассажиров.







Утром 31 января на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло ДТП. На дороге столкнулись два автомобиля. Случилось всё в районе остановки «Бурятэнерго» по направлению к площади Комсомольская.В комитете по транспорту городской администрации сообщили: занят оказался правый ряд, а движение было затруднено. Спустя полчаса стало известно, что пробка рассосалась.