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В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП

В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
На дороге столкнулись два автомобиля

Утром 31 января на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло ДТП. На дороге столкнулись два автомобиля. Случилось всё в районе остановки «Бурятэнерго» по направлению к площади Комсомольская.

В комитете по транспорту городской администрации сообщили: занят оказался правый ряд, а движение было затруднено. Спустя полчаса стало известно, что пробка рассосалась.

Утром 26 января сразу три машины столкнулись под путепроводом в районе Элеватора. Участники дорожной аварии заняли обе полосы. Движение восстановилось через несколько минут.

Этот участок считается главным «бутылочным горлышком» в Улан-Удэ и пробки даже без ДТП там не редкость. Постоянные заторы осложняют движение и нервируют и водителей, и пассажиров.


ДТП дороги транспорт

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