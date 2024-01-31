Ранее он неоднократно был судим
36-летний житель джидинского села Дырестуй отправится в исправительную колонию особого режима за незаконный оборот наркотиков.
Ранее мужчина был дважды судим по этой статье. Несмотря на это, в ноябре 2023 года он собрал в поле мешок дикорастущей наркотикосодержащей конопли для личного употребления.
- Каннабис он незаконно хранил в овраге вблизи животноводческой стоянки. Его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, наркотическое средство массой более 4,7 кг изъято, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Джидинский районный суд приговорил виновного к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Осуждённого взяли под стражу в зале суда.
Жителя Бурятии, пойманного с мешком конопли, отправили в колонию особого режима
Происшествия, Фото:
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