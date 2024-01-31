«Грубит и хамит»: Улан-удэнцы нажаловались на «невежливого» кондуктора



Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. В одном из популярных местных пабликов во «ВКонтакте» накануне выложили фото кондуктора, сделанное в трамвае «Львёнок». В комментарии к снимку говорится, что она «ведёт себя крайне невежливо» по отношению к пассажирам.



- Постоянно грубит и хамит всем. Одного мужчинку высадила на «Galaxy» со словами «Да пошёл ты». Он сел на остановке «Советская» и собирался уже выходить, но тут подошла кондуктор и требовала оплатить. Произошёл конфликт. Он не оплатил – не успел. Другие пассажиры начали это обсуждать и сказали, что часто замечают со стороны этой женщины признаки агрессии, – отмечается в публикации.



Дошло до того, что от руководства МУП «Управление трамвая» «настоятельно» потребовали провести с билетёром профбеседу или уволить её «по отрицательным мотивам с волчьим билетом».



Запись вызвала у многих улан-удэнцев недоумение хотя бы потому что никто не освобождал пассажиров от оплаты проезда в общественном транспорте. Большинство подписчиков встали на сторону кондуктора. Прокомментировали ситуацию и в МУП. С сотрудницей пообещали провести беседу. И напомнили, что публиковать снимок человека без его согласия нельзя.



- Это как минимум некорректно, а как максимум – незаконно. Поставьте себя на место человека, – отметили в управлении. – Со стороны предприятия ведётся постоянная работа с коллективом. Но просим пассажиров не забывать, что есть правила проезда в общественном транспорте – нужно держать билеты и проездные в руках до конца поездки, снимать рюкзаки при входе в трамвай или автобус и готовиться к выходу заблаговременно.