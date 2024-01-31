Мужчины впятеро чаще совершают преступления, чем женщины
Прокуратура Бурятии составила социальный портрет среднестатистического преступника в республике. Им стал мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием.
Портрет составлен на основании анализа за 2023 год, когда преступления в республике совершили 7 707 человек.
«Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет (57,6 %). Каждый восьмой преступник оказался моложе: от 18 до 24 лет (12,6 %), от 25 до 29 лет (10,2 %), от 14 до 17 лет (5 %). 14,5 % среди совершивших преступления – в возрасте от 50 лет и старше», - говорится в материалах прокуратуры.
Мужчины впятеро чаще совершают преступления, чем женщины – 83,7 % против 16,3 %.
64,5 % преступников были без постоянного источника дохода. 21,4 % среди совершивших преступления составили рабочие и служащие, 5,6 % – учащиеся и студенты.
29,7 % имеют среднее (общее и профессиональное) образование, 22,7 % – начальное и основное общее, 8,82 % – высшее.
41,2 % лиц при совершении преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, 0,3 % – в состоянии наркотического.
66,7 % ранее уже совершали преступления.
Большинство уголовно наказуемых деяний совершено местными жителями (96,6 %). Только 2,7 % – приезжими из других регионов и всего 0,7 % – иностранными гражданами.
Прокуратура составила портрет среднестатистического преступника Бурятии
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