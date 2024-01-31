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В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобили столкнулись в Поселье

Накануне, 30 января, в Бурятии зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими, оно произошло около 23 часов в пригородном селе Поселье. Виновником аварии стал пьяный водитель.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, 24-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб», будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице Магистральная не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Тойотой Калдиной».

- В результате ДТП две пассажирки «Тойоты Калдина» - женщины 31 и 39 лет – получили ушибы. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой, - уточнили в Госавтоинспекции.

Результат освидетельствования виновника аварии составил 0,64 мг/л. Молодой человек привлечён по статье 12.8 ч.1 КоАП – за управление транспортом в состоянии опьянения.





ДТП алкогольное опьянение

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