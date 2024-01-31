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В Бурятии сельчанка вместе с деньгами заработала уголовное дело

В Бурятии сельчанка вместе с деньгами заработала уголовное дело
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина подделывала квитанции для субсидий на дрова

На минувшей неделе перед судом предстала жительница Бичурского района. Против неё возбудили два уголовных дела – по части 1 статьи 327 («Изготовление, сбыт поддельных специальных марок или знаков соответствия либо их использование») и по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Как выяснилось, женщина в течение нескольких месяцев – с апреля по ноябрь 2022-го – за деньги подделала восемь товарных чеков и квитанций индивидуального предпринимателя о продаже дров, чтобы «покупатели» после могли предъявить их для получения субсидии на твёрдое топливо.

Такую же квитанцию сельчанка изготовила и для себя. Злоумышленница принесла её вместе с другими необходимыми документами в отдел соцзащиты населения по Бичурскому району и получила компенсацию за дрова размером в 26 695 рублей.

В итоге женщину признали виновной. Ей назначили наказание – 9 месяцев ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе районного суда.

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