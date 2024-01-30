Малыш умер, когда его оставили в коляске
В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (109 УК РФ) после смерти пятимесячного мальчика в посёлке Холбон Шилкинского района.
Младенец скончался 26 января.
- По данным следствия, 21-летний отец оставил без присмотра пятимесячного сына, спящего в коляске в одной из комнат квартиры. Через несколько часов отец обнаружил сына мёртвым. По данным судебной медицинской экспертизы, ребёнок скончался от механической асфиксии, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.
При этом признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
По информации Telegram-канала «Сапа», мальчик мог застрять головой между съёмным бампером коляски и подножкой.
В Забайкалье возбудили уголовное дело после смерти младенца
Происшествия, Фото:
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