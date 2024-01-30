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В Забайкалье возбудили уголовное дело после смерти младенца

В Забайкалье возбудили уголовное дело после смерти младенца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Малыш умер, когда его оставили в коляске

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (109 УК РФ) после смерти пятимесячного мальчика в посёлке Холбон Шилкинского района.

Младенец скончался 26 января.

- По данным следствия, 21-летний отец оставил без присмотра пятимесячного сына, спящего в коляске в одной из комнат квартиры. Через несколько часов отец обнаружил сына мёртвым. По данным судебной медицинской экспертизы, ребёнок скончался от механической асфиксии, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

При этом признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

По информации Telegram-канала «Сапа», мальчик мог застрять головой между съёмным бампером коляски и подножкой.
смерть причинение смерти по неосторожности

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