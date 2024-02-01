В Бурятии у контрактника-пьяницы забрали автомобиль

Конфискованная машина принадлежала ещё и его супруге



Три недели назад Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил приговор военному, служащему в столице Бурятии по контракту. Всё произошло в конце сентября, когда мужчина сел за руль в нетрезвом виде. До этого его уже штрафовали за пьяную езду.



Против контрактника возбудили уголовное дело по 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Нарушителю назначили штраф размером в 200 тысяч рублей и на три года лишили его водительских прав.



Кроме того, у военного конфисковали автомобиль, которым он управлял «под градусом». Известно, что это была общая с супругой машина. Приговор ещё не вступил в законную силу.

