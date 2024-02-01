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В Бурятии у контрактника-пьяницы забрали автомобиль

В Бурятии у контрактника-пьяницы забрали автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Конфискованная машина принадлежала ещё и его супруге

Три недели назад Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил приговор военному, служащему в столице Бурятии по контракту. Всё произошло в конце сентября, когда мужчина сел за руль в нетрезвом виде. До этого его уже штрафовали за пьяную езду.

Против контрактника возбудили уголовное дело по 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Нарушителю назначили штраф размером в 200 тысяч рублей и на три года лишили его водительских прав.

Кроме того, у военного конфисковали автомобиль, которым он управлял «под градусом». Известно, что это была общая с супругой машина. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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