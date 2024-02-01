Конфискованная машина принадлежала ещё и его супруге
Три недели назад Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил приговор военному, служащему в столице Бурятии по контракту. Всё произошло в конце сентября, когда мужчина сел за руль в нетрезвом виде. До этого его уже штрафовали за пьяную езду.
Против контрактника возбудили уголовное дело по 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Нарушителю назначили штраф размером в 200 тысяч рублей и на три года лишили его водительских прав.
Кроме того, у военного конфисковали автомобиль, которым он управлял «под градусом». Известно, что это была общая с супругой машина. Приговор ещё не вступил в законную силу.
В Бурятии у контрактника-пьяницы забрали автомобиль
Происшествия, Фото:
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