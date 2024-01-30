Военного в Улан-Удэ по-крупному оштрафовали за взятку сотруднику ГИБДД

Ему придётся раскошелиться на треть миллиона



На минувшей неделе перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военный, служащий в столице Бурятии. Мужчина, лишённый прав за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, решил подкупить сотрудника ГИБДД, чтобы продолжить пользоваться своим водительским удостоверением.



Военнослужащий через посредника передал автоинспектору взятку размером в 30 тысяч рублей, чтобы тот внёс в базу данных ГИБДД сведения об окончании срока лишения прав.



Против мужчины в итоге возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки»). Ему назначили наказание в виде штрафа размером в 300 000 тысяч. Приговор в законную силу пока не вступил.



