Ему придётся раскошелиться на треть миллиона
На минувшей неделе перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военный, служащий в столице Бурятии. Мужчина, лишённый прав за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, решил подкупить сотрудника ГИБДД, чтобы продолжить пользоваться своим водительским удостоверением.
Военнослужащий через посредника передал автоинспектору взятку размером в 30 тысяч рублей, чтобы тот внёс в базу данных ГИБДД сведения об окончании срока лишения прав.
Против мужчины в итоге возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки»). Ему назначили наказание в виде штрафа размером в 300 000 тысяч. Приговор в законную силу пока не вступил.
Военного в Улан-Удэ по-крупному оштрафовали за взятку сотруднику ГИБДД
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл около острова Ольхон
Ему придётся раскошелиться на треть миллиона
Их тушат восемь человек
Малыш умер, когда его оставили в коляске
Пакет с коноплёй обнаружили во время досмотра
Женщина нанесла сестре множество ножевых ранений
Ему дали 350 часов обязательных работ
Из квартиры шёл сильный дым
Вылететь не смогло воздушное судно со 170 пассажирами
Пожар произошёл в Бодайбинском районе
Мужчины встретились случайно и решили вместе собрать коноплю
Дом полностью сгорел
На женщину возбудили уголовное дело
Причинённый энергетикам ущерб составил почти 2 миллиона рублей
Животное погибло сразу после наезда