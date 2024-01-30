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Военного в Улан-Удэ по-крупному оштрафовали за взятку сотруднику ГИБДД

Военного в Улан-Удэ по-крупному оштрафовали за взятку сотруднику ГИБДД
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему придётся раскошелиться на треть миллиона

На минувшей неделе перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военный, служащий в столице Бурятии. Мужчина, лишённый прав за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, решил подкупить сотрудника ГИБДД, чтобы продолжить пользоваться своим водительским удостоверением.

Военнослужащий через посредника передал автоинспектору взятку размером в 30 тысяч рублей, чтобы тот внёс в базу данных ГИБДД сведения об окончании срока лишения прав.

Против мужчины в итоге возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки»). Ему назначили наказание в виде штрафа размером в 300 000 тысяч. Приговор в законную силу пока не вступил.

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