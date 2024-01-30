Пакет с коноплёй обнаружили во время досмотра
Накануне транспортные полицейские на железнодорожном перегоне «Тайга – Лесная» в Иркутской области задержали 42-летнего ангарчанина. На него обратили внимание, так как он переходил железнодорожные пути там, где это запрещено.
Мужчину доставили в линейный пункт полиции для составления административного протокола по ч.5 ст. 11.1 КоАП РФ «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах».
Во время досмотра у него обнаружили пакет с растительной массой. Экспертиза подтвердила, что это 0,5 кг марихуаны.
Мужчина признался, что собрал коноплю в окрестностях Ангарска и заверил, что только для личного потребления, без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.
- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У переходившего ж/д пути в неположенном месте ангарчанина нашли «травку»
Происшествия, Фото:
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