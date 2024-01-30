Их тушат восемь человек
Крупное возгорание произошло во вторник, 30 января, в муйском посёлке Таксимо. На улице Юбилейная вспыхнули гаражные боксы на площади в 40 квадратных метров, сообщает «Муя-инфо.24/7».
К тушению привлекли семь сотрудников пожарной части № 52 и одного добровольца. По последним данным, задействовали три единицы техники. Пожарные вскрыли кровлю горящих построек.
Из одного бокса эвакуировали технику. Наготове – пожарный поезд. Информация уточняется.
На севере Бурятии загорелись гаражи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл около острова Ольхон
Ему придётся раскошелиться на треть миллиона
Их тушат восемь человек
Малыш умер, когда его оставили в коляске
Пакет с коноплёй обнаружили во время досмотра
Женщина нанесла сестре множество ножевых ранений
Ему дали 350 часов обязательных работ
Из квартиры шёл сильный дым
Вылететь не смогло воздушное судно со 170 пассажирами
Пожар произошёл в Бодайбинском районе
Мужчины встретились случайно и решили вместе собрать коноплю
Дом полностью сгорел
На женщину возбудили уголовное дело
Причинённый энергетикам ущерб составил почти 2 миллиона рублей
Животное погибло сразу после наезда