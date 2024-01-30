На севере Бурятии загорелись гаражи

Их тушат восемь человек



Крупное возгорание произошло во вторник, 30 января, в муйском посёлке Таксимо. На улице Юбилейная вспыхнули гаражные боксы на площади в 40 квадратных метров, сообщает «Муя-инфо.24/7».



К тушению привлекли семь сотрудников пожарной части № 52 и одного добровольца. По последним данным, задействовали три единицы техники. Пожарные вскрыли кровлю горящих построек.



Из одного бокса эвакуировали технику. Наготове – пожарный поезд. Информация уточняется.