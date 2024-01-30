Женщина нанесла сестре множество ножевых ранений
Суд назначил 6 лет лишения свободы 37-летней жительнице Улан-Удэ за попытку убийства сестры.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 3 сентября 2023 года. В тот день женщина распивала алкоголь в своей квартире в 110-м квартале вместе с сестрой. Спустя некоторое время опьяневшие сёстры поссорились. Услышав крики, на кухню зашла их пожилая мать.
Продолжая ругаться, женщина схватила кухонный нож и в присутствии матери нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела.
Раненой удалось выбежать из квартиры и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива.
- Подсудимая признанной виновной в покушении на убийство. Приговором суда женщине назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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