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Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию

Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина нанесла сестре множество ножевых ранений

Суд назначил 6 лет лишения свободы 37-летней жительнице Улан-Удэ за попытку убийства сестры.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 3 сентября 2023 года. В тот день женщина распивала алкоголь в своей квартире в 110-м квартале вместе с сестрой. Спустя некоторое время опьяневшие сёстры поссорились. Услышав крики, на кухню зашла их пожилая мать.

Продолжая ругаться, женщина схватила кухонный нож и в присутствии матери нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела.

Раненой удалось выбежать из квартиры и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива.

- Подсудимая признанной виновной в покушении на убийство. Приговором суда женщине назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии. 
покушение на убийство

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