Из квартиры шёл сильный дым
Росгвардейцы спасли пожилую женщину, получившую ожоги на пожаре в Улан-Удэ.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, пожар произошёл поздно вечером в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Хоца Намсараева. Подъезд был окутан дымом. Прибывшие первыми росгвардейцы сразу приступили к эвакуации жильцов верхних этажей.
Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны стучались в квартиры и помогали жильцам выйти. Из квартиры на пятом этаже, где был очаг возгорания, росгвардейцы эвакуировали женщину в полуобморочном состоянии.
- Постучались в квартиру, откуда шёл сильный дым, долго никто не открывал. Открыла женщина, вся в саже, еле двигалась. Мы с напарником взяли её под руки и спустили вниз и вызвали скорую. Затем я побежал снова наверх стучаться к соседям и помогать эвакуироваться, - рассказал росгвардеец старший сержант полиции Алдар Дармаев.
Всего было эвакуировано 10 человек, в том числе детей.
Пострадавшую 77-летнюю женщину, получившую термические ожоги и острое отравление продуктами горения, в состоянии стресса увезли в больницу.
«Вся в саже, еле двигалась»: Росгвардейцы спасли на пожаре улан-удэнку
Происшествия, Фото:
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