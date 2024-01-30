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«Вся в саже, еле двигалась»: Росгвардейцы спасли на пожаре улан-удэнку

«Вся в саже, еле двигалась»: Росгвардейцы спасли на пожаре улан-удэнку
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Из квартиры шёл сильный дым

Росгвардейцы спасли пожилую женщину, получившую ожоги на пожаре в Улан-Удэ.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, пожар произошёл поздно вечером в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Хоца Намсараева. Подъезд был окутан дымом. Прибывшие первыми росгвардейцы сразу приступили к эвакуации жильцов верхних этажей.

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны стучались в квартиры и помогали жильцам выйти. Из квартиры на пятом этаже, где был очаг возгорания, росгвардейцы эвакуировали женщину в полуобморочном состоянии.

- Постучались в квартиру, откуда шёл сильный дым, долго никто не открывал. Открыла женщина, вся в саже, еле двигалась. Мы с напарником взяли её под руки и спустили вниз и вызвали скорую. Затем я побежал снова наверх стучаться к соседям и помогать эвакуироваться, - рассказал росгвардеец старший сержант полиции Алдар Дармаев.

Всего было эвакуировано 10 человек, в том числе детей.

Пострадавшую 77-летнюю женщину, получившую термические ожоги и острое отравление продуктами горения, в состоянии стресса увезли в больницу.

пожар Росгвардия

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