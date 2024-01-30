Пожар произошёл в Бодайбинском районе
Ночью 29 января произошёл пожар в посёлке Артёмовский Бодайбинского района Иркутской области. Горел двухквартирный дом, одна из квартир которого нежилая.
На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнём на площади 72 квадратных метра. Существовала угроза распространения огня на гараж и сарай.
- В ходе разборки конструкций и проливки места пожара под завалами был обнаружен погибший 63-летний пенсионер, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожарным потребовалось полчаса на тушение открытого огня. В результате пожара уничтожен жилой дом, спасены два строения. Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание.
В Иркутской области под завалами сгоревшего дома нашли тело пенсионера
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