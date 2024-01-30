В Бурятии у пассажиров такси изъяли более 2 кг конопли

Мужчины встретились случайно и решили вместе собрать коноплю



В Тарбагатайском районе Бурятии полицейские и сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в наркопреступлении. У мужчин 30 и 38 лет изъяли в общей массе более двух килограммов конопли.



Задержали их вечером 28 января. Тогда мужчины возвращались в Улан-Удэ с поля, где собирали наркотики. В салоне автомобиля, где ехали мужчины, обнаружили рюкзак с четырьмя пакетами с веществом растительного происхождения. Экспертиза заключила, что это марихуана.



- По словам пассажиров, они случайно пересеклись на автовокзале и вместе решили осуществить сбор наркотика. На маршрутке приятели доехали до Тарбагатая, а затем на такси до места назначения, где каждый собрал в целях собственного потребления коноплю, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В МВД отметили, что ранее оба привлекались к уголовной ответственности. Причём один из них за аналогичное преступление.



Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Ведётся следствие.

