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В Бурятии у пассажиров такси изъяли более 2 кг конопли

В Бурятии у пассажиров такси изъяли более 2 кг конопли
Происшествия, 
Мужчины встретились случайно и решили вместе собрать коноплю 

В Тарбагатайском районе Бурятии полицейские и сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в наркопреступлении. У мужчин 30 и 38 лет изъяли в общей массе более двух килограммов конопли.

Задержали их вечером 28 января. Тогда мужчины возвращались в Улан-Удэ с поля, где собирали наркотики. В салоне автомобиля, где ехали мужчины, обнаружили рюкзак с четырьмя пакетами с веществом растительного происхождения. Экспертиза заключила, что это марихуана.

- По словам пассажиров, они случайно пересеклись на автовокзале и вместе решили осуществить сбор наркотика. На маршрутке приятели доехали до Тарбагатая, а затем на такси до места назначения, где каждый собрал в целях собственного потребления коноплю, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В МВД отметили, что ранее оба привлекались к уголовной ответственности. Причём один из них за аналогичное преступление.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Ведётся следствие.
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