Один человек погиб, ещё один пропал при пожаре в жилом доме в Бурятии

В Муйском районе Бурятии в сгоревшем доме погибла 56-летняя женщина. Собственник дома – 50-летний мужчина – пока считается пропавшим.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, пожар произошёл вечером 28 января в посёлке Муя. Сигнал пожарные получили от очевидцев в 20:28.
На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнём, уже рухнула крыша.
На тушение ушло три часа. Дом выгорел изнутри, обрушилась кровля на общей площади 64 кв.м.
- В ходе разборки и проливки места возгорания пожарные обнаружили тело женщины 1976 года рождения со множественными термическими ожогами. Со слов соседей, в доме также проживал мужчина – собственник дома 1970 года рождения. На данный момент ведутся его поиски, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
В последние дни в Бурятии зафиксирована череда смертельных пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», 28 января в Мухоршибирском районе на пожаре в частном доме погиб 53-летний мужчина.
26 января на пожарах в сёлах Гусиное Озеро (Селенгинский район) и Новоильинск (Заиграевский район) погибли женщины.
Утром 24 января в пригородном селе Поселье на пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
23 января в СНТ «Восход» Заиграевского района в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего молодого человека. 20 января в Улан-Удэ произошёл пожар в сторожке, погиб мужчина.