Жительница Бурятии обманом взяла кредит и «забила» на платежи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

На женщину возбудили уголовное дело



В Улан-Удэ к уголовной ответственности за мошенничество и попытку мошенничества в сфере кредитования будет привлечена 52-летняя жительница Прибайкальского района.



В ноябре 2023 года женщина приехала в столицу Бурятии. В точке банковского обслуживания в торговом центре она попыталась оформить кредит на сумму более 86 тысяч рублей. При этом специалисту женщина предоставила ложные сведения относительно места работы и получаемого дохода. Тогда, рассмотрев заявку, банк в займе отказал.



После женщина обратилась в другую финансовую организацию. И по отработанной схеме для принятия банком положительного решения солгала, что работает уборщицей в сельской школе и получает в месяц 55 тысяч рублей.



Прошло время, а ни одного платежа для погашения займа с момента его одобрения она не внесла.



В отношении женщины возбуждены уголовные дела о мошенничестве и попытке мошенничества в сфере кредитования



- Отметим, ранее сельчанка уже привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении неё также расследуется уголовное дело по краже, совершённой в Прибайкальском районе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



