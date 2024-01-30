Ему дали 350 часов обязательных работ
Житель Закаменского района Бурятии предстал перед судом за нанесение побоев. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 116 Уголовного кодекса РФ.
Всё произошло минувшей осенью. Пьяный сельчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью, из личной неприязни как минимум трижды ударил по лицу женщину.
Суд признал его виновным и назначил наказание – 350 часов обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.
В Бурятии осудили сельчанина, избившего женщину в пьяном угаре
Происшествия, Фото:
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