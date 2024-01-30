Во дворе дома в Иркутской области нашли нелегальную криптоферму

В посёлке Залари Иркутской области обнаружили нелегальную криптоферму. Ущерб электросетевой компании от работы нелегальных машин для майнинга в общей сложности составил почти 2 миллионов рублей.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратились энергетики. В ходе рейда они выявили недостроенный частный дом, который был самовольно подключен к электросетям. На участке также располагался металлический контейнер, от которого исходил сильный шум, что свидетельствовало о возможной работе майнингового оборудования.Прибывшие на место полицейские обнаружили внутри бокса 14 единиц оборудования для добычи криптовалюты.Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере».