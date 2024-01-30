30 января

29 января

Популярное

В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников

В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники полиции обратили внимание на взволнованную пожилую женщину возле банкомата

В Иркутске полицейские спасли пенсионерку от перевода денег мошенникам. Рустам Дзауров и Андрей Ведерников патрулировали Центральный рынок, когда обратили внимание на взволнованную женщину возле банкомата. Она с кем-то непрерывно разговаривала по телефону, а в руках держала крупную сумму денег.

Патрульные сразу поняли, что она разговаривает с мошенниками, и их догадка подтвердилась.

- Иркутянка рассказала, что ей позвонили из «службы безопасности банка» и сообщили, что на её имя кто-то пытается оформить кредит. Неизвестные предложили перевести сбережения на «безопасные счета». Сотрудники объяснили женщине, что так действуют только мошенники. Она поблагодарила полицейских за то, что помогли сохранить денежные средства, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году лейтенанта полиции Рустама Дзаурова наградили государственной наградой за то, что обезвредил вооружённого преступника, несмотря на полученное ножевое ранение в шею.

мошенничество полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил лошадь
В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил лошадь
Происшествия, 30.01.2024
Животное погибло сразу после наезда

В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников
В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников
Происшествия, 30.01.2024
Сотрудники полиции обратили внимание на взволнованную пожилую женщину возле банкомата
Отставший от группы турист провёл ночь на льду Байкала
Отставший от группы турист провёл ночь на льду Байкала
Происшествия, 29.01.2024
Группа туристов совершала ночной переход
В Улан-Удэ неизвестные сломали деревья на тропе здоровья
В Улан-Удэ неизвестные сломали деревья на тропе здоровья
Происшествия, 29.01.2024
«Что вы за люди такие?» - негодуют горожане
В нацпарке в Бурятии вовсю ловят «чёрных» лесорубов
В нацпарке в Бурятии вовсю ловят «чёрных» лесорубов
Происшествия, 29.01.2024
Выявлены как уголовные, так и административные нарушения
Жителя Иркутской области будут судить за двойное убийство 21-летней давности
Жителя Иркутской области будут судить за двойное убийство 21-летней давности
Происшествия, 29.01.2024
Мужчина с подельником расправились с двумя женщинами
С начала года на пожарах в Улан-Удэ погибли четыре человека
С начала года на пожарах в Улан-Удэ погибли четыре человека
Происшествия, 29.01.2024
В основном смертельные пожары происходят ночью
В Братске побили хозяйку питбуля, покусавшего двух женщин
В Братске побили хозяйку питбуля, покусавшего двух женщин
Происшествия, 29.01.2024
Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между соседями
На вокзале в Чите умер мужчина
На вокзале в Чите умер мужчина
Происшествия, 29.01.2024
Тело обнаружили в цокольном этаже
В Улан-Удэ сотрудники СТО поймали вора «на живца»
В Улан-Удэ сотрудники СТО поймали вора «на живца»
Происшествия, 29.01.2024
Полиция наградила оказавших содействие горожан  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^