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В Улан-Удэ кондуктор пострадала при резком торможении трамвая

В Улан-Удэ кондуктор пострадала при резком торможении трамвая
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Инцидент произошёл на Элеваторе

В Улан-Удэ кондуктор получила травмы из-за резкого торможения трамвая, ехавшего по маршруту №4. Инцидент произошёл накануне, 29 января, на Элеваторе.

- Около 9 часов утра 23-летняя водитель трамвая, следуя по проспекту 50-летия Октября, при резком торможении допустила падение 66-летней женщины. Она получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Городские оперативные службы уточняют, что пострадавшая – кондуктор трамвая. Отмечается, что из-за инцидента с 9:09 было временно закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 4, 8 с остановки «Элеватор» в направлении площади Советов. В 9:33 движение маршрутов трамваев восстановили. 
ДТП трамвай

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