Животное погибло сразу после наезда
ДТП произошло вечером 29 января в Кабанском районе, между сёлами Каргино и Большое Колесово. Примерно в 21:05 водитель автомобиля Toyota Nadia совершил наезд на лошадь, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
Мужчина получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. А вот животное погибло на месте.
В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил лошадь
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