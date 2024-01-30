В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил лошадь

Животное погибло сразу после наезда



ДТП произошло вечером 29 января в Кабанском районе, между сёлами Каргино и Большое Колесово. Примерно в 21:05 водитель автомобиля Toyota Nadia совершил наезд на лошадь, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».



Мужчина получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. А вот животное погибло на месте.

