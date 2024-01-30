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В Забайкалье у нарушителей изъяли более 140 запрещённых орудий лова

В Забайкалье у нарушителей изъяли более 140 запрещённых орудий лова
Происшествия,  Фото:пресс-служба минприроды Забайкалья
Материалы направлены в мировой суд

В Забайкальском крае в ходе патрулирования территории природного парка «Арей» государственными инспекторами парка выявлено два факта нарушения правил рыболовства.

- В ходе мероприятий у нарушителей были изъяты 145 запрещённых орудий вылова водных биологических ресурсов в виде самодельных самоловов. Также изъята незаконно добытая продукция - 20 щук. На нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях, материалы направлены в мировой суд Улётовского района для принятия правового решения, - рассказал руководитель природного парка «Арей» Юрий Сорокин.

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на особо охраняемой природной территории запрещается осуществление отдельных действий, причиняющих вред указанной территории. Противоправные действия, перечислены в положениях о государственных природных заказниках регионального значения.
Забайкальский край природоохранная деятельность браконьерство

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