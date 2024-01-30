30 января

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На Байкале автомобиль провалился в трещину

На Байкале автомобиль провалился в трещину
Происшествия,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Инцидент произошёл около острова Ольхон

В Иркутской области не доехали до места назначения туристы, которых «с ветерком» прокатил по льду пролива Малое море незадачливый перевозчик. Незапланированная и опасная остановка произошла 29 января у береговой линии острова Ольхон.

Автомобиль с людьми угодил в незаметную, занесённую снегом область тонкого льда и одним боком провалился в образовавшуюся трещину. Пассажиры и водитель выбирались из авто, наступая в лужу.

Свидетелем ситуации стали государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которые в этот момент находились неподалёку. Они прервали рейдовое мероприятие и поспешили на помощь.

- Никто не пострадал, немного туристы намокли и замёрзли, получили дополнительные эмоции. Мы пробовали выручать - вытащить технику, но не смогли, ситуация серьёзная. Нужны инструменты и спецтехника. Туристов и водителя вывезли в посёлок Хужир, люди в безопасности, - сообщили сотрудники учреждения.
Байкал провалы под лед Иркутская область

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