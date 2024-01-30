Она причинила ущерб на сумму почти в 300 тысяч
В Хоринском районе Бурятии перед судом предстала бывшая начальница сельского отделения почтовой связи. Подсудимую признали виновной в присвоении в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
- Установлено, что женщина, возглавляя почтовое отделение, с марта 2023 года по июль 2023-го совершила хищение денежных средств и материальных ценностей, вверенных ей работодателем, на общую сумму более 290 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Хоринский районный суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Ущерб, причинённый организации, женщина выплатила добровольно. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как сообщал «Байкал-Dailу», летом 2023 года суд приговорил к условному сроку экс-директора УФПС Бурятии – филиала ФГУП «Почта России». Бывший главный почтовик Бурятии и его сообщник-предприниматель признаны виновными в хищении федерального имущества. А именно – двух помещений, которые были переписаны на близких родственников подельников.
В Бурятии экс-начальницу почтового отделения осудили за присвоение денег
Происшествия, Фото:
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