Группа туристов совершала ночной переход
На Байкале спасатели пришли на помощь туристу, который отстал от группы, потерялся и провёл ночь на льду озера. Инцидент произошёл в субботу, 27 января, когда группа иркутян совершала ночной переход по льду Байкала от станции Старая Ангасолка до турбазы Шарыжалгай.
Уже самом начале пути 37-летний мужчина отстал от группы, и его спутники потеряли с ним связь. К утру друзья сообщили об исчезновении туриста в единую дежурно-диспетчерскую службу. Из Слюдянки на вездеходе «Трэкол» выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.
- На поиски потерявшегося потребовалось менее часа. Спасатели обнаружили на льду личные вещи и по следам нашли пострадавшего, - сообщили в БПСО.
Туриста доставили на турбазу Шарыжалгай и передали друзьям.
Отставший от группы турист провёл ночь на льду Байкала
Происшествия, Фото:
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