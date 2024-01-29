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В Улан-Удэ неизвестные сломали деревья на тропе здоровья

В Улан-Удэ неизвестные сломали деревья на тропе здоровья
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
«Что вы за люди такие?» - негодуют горожане

Неизвестные намусорили на тропе здоровья на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. «Отдыхающие» также катались по пешеходной тропе на машине и загубили молодые деревья, а также справляли здесь малую нужду. Свидетелями такого варварского досуга стали другие горожане, которых возмутило такое поведение.

- Что вы за люди такие, ездите на машине по пешеходной тропе, переломали молодые деревья, разбросали мусор! Ездить больше негде? Крутые, раз машина ваша туда доехала? А пешком слабо? А убрать за собой? Это одно из любимых мест горожан для прогулок. Люди хотят дышать свежим воздухом, любоваться природой, валяться на белом снежке. А не вот это вот всё, - возмутился подписчик паблика «Аноним 03».

Прошлой осенью горожане также негодовали по поводу последствий отдыха «любителей природы». Тогда, по словам очевидцев, «штук пять джипов» устроили покатушки, ломая подлесок.  
вандализм

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