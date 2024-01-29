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Житель Бурятии получил «уголовку» за купленную у реки марихуану

Житель Бурятии получил «уголовку» за купленную у реки марихуану
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отделался условным сроком

Ещё в декабре жителя Северобайкальска осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

Произошло всё в заиграевском селе Первомаевка. Мужчина, находясь на берегу Уды, приобрёл марихуану и хранил «травку» в Северобайкальске до тех пор, пока её не изъяли.
Злоумышленник полностью признал свою вину. Дело рассмотрели в общем порядке – на заседании изучили письменные материалы, допросили свидетеля, а также огласили показания самого подсудимого и не явившихся свидетелей.

Отягчающих обстоятельств по делу не оказалось. Суд учёл, что мужчина раскаялся и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также состояние его здоровья и наличие несовершеннолетних детей. В итоге ему дали три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор уже вступил в законную силу.

наркотики уголовное дело

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