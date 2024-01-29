На вокзале в Чите умер мужчина

Тело обнаружили в цокольном этаже



В понедельник, 29 января, в цокольном этаже вокзального комплекса станции Чита-2 нашли тело мужчины. Умершего обнаружил транспортный полицейский во время обхода.



Установлено, что умерший - 45-летний житель Читы.



- На теле мужчины нет видимых признаков насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.



В управлении отметили, что проводится проверка.



