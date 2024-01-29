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На вокзале в Чите умер мужчина

На вокзале в Чите умер мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело обнаружили в цокольном этаже

В понедельник, 29 января, в цокольном этаже вокзального комплекса станции Чита-2 нашли тело мужчины. Умершего обнаружил транспортный полицейский во время обхода.

Установлено, что умерший - 45-летний житель Читы.

- На теле мужчины нет видимых признаков насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

В управлении отметили, что проводится проверка.

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