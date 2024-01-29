В Иркутске женщина без прав перевернулась на «Тойоте», наехав на ограждение







В результате аварии женщина, управляющая «Тойотой», и её пассажир не пострадали.



- От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Кроме того, автоинспекторы установили, что иркутянка не имеет водительского удостоверения, - сообщила Госавтоинспекция Иркутска.



По данному факту назначена проверка в рамках административного законодательства. В отношении водителя составлено четыре административных протокола. Автомобиль помещён на специализированную охраняемую стоянку.



Около половины первого ночи 29 января на улице Трактовая в Иркутске женщина-водитель попала в ДТП.По предварительной информации, 44-летняя водитель автомобиля «Тойота Премио» наехала на металлическое ограждение, после чего от удара иномарка перевернулась.