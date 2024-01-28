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При пожаре в Бурятии погиб 53-летний мужчина

При пожаре в Бурятии погиб 53-летний мужчина
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
Его жизнь унесла непотушенная сигарета

Трагедия произошла в Мухоршибирском районе в воскресенье, 28 января. В селе Новый Заган вспыхнул частный дом. Сообщение об этом поступило в экстренную службу «112».

На место отправились сотрудники 9-го Мухоршибирского отряда ГПС Бурятии. К моменту их приезда в жилой постройке наблюдалось сильное задымление.

Пожар на общей площади в 30 квадратных метров локализовали спустя 43 минуты. Всего к тушению привлекли семь человек и две единицы техники.

Внутри обнаружили мужчину 1970 года рождения без признаков жизни. Дом обгорел изнутри. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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