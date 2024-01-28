Он избавил осуждённого от обязательных работ
В Бурятии вынесли приговор помощнику главы сельского поселения «Кижингинский сомон». Его признали виновным по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ («Служебный подлог»).
В СУ СКР по Бурятии сообщили, что мужчина несколько месяцев – с июля по сентябрь 2022 года – исполнял обязанности сельского главы.
- Не желая привлекать к труду знакомого, которого направили в администрацию для отбывания наказания в виде обязательных работ, он внёс в табель учёта отработанного времени ложные сведения о выполнении этих работ осуждённым, а после заверил документ своими подписями, печатью администрации и направил его в уголовно-исполнительную инспекцию для учёта, – рассказали в следкоме.
В итоге мужчине назначили наказание в виде штрафа.
В Бурятии помощник сельского главы заработал «уголовку» из-за знакомого
Происшествия, Фото:
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