Пожилые люди едва не лишились 70 тысяч рублей
Всё произошло в Улан-Удэ ещё 18 января. Неизвестный позвонил 86-летней жительнице бурятской столицы и заявил, что её деньгами на карте якобы пытаются завладеть аферисты. Собеседник велел пенсионерке никому не рассказывать о происходящем и следовать его инструкциям, чтобы «сохранить сбережения», рассказали в правительстве РБ.
Злоумышленник вызвал своей жертве такси и назвал водителю адрес назначения. Женщина отправилась туда вместе с мужем. Однако водителя такси Елену насторожило, что супруги не знают точно, куда едут.
Подозрение у улан-удэнки вызвала и их излишняя торопливость. После телефонного разговора с заказчиком и уточняющих вопросов Елена поняла, что на связи мошенники. После она доставила семейную пару в полицию.
В МВД уже возбудили уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Ведётся следствие. Полиция поблагодарила водителя за проявленное неравнодушие. Благодаря ей пенсионеры сохранили 70 тысяч рублей, которые уже везли с собой.
В Улан-Удэ водитель такси спасла пенсионеров от мошенников
Происшествия, Фото:
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