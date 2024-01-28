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В Улан-Удэ водитель такси спасла пенсионеров от мошенников

В Улан-Удэ водитель такси спасла пенсионеров от мошенников
Происшествия,  Фото:правительство Бурятии
Пожилые люди едва не лишились 70 тысяч рублей

Всё произошло в Улан-Удэ ещё 18 января. Неизвестный позвонил 86-летней жительнице бурятской столицы и заявил, что её деньгами на карте якобы пытаются завладеть аферисты. Собеседник велел пенсионерке никому не рассказывать о происходящем и следовать его инструкциям, чтобы «сохранить сбережения», рассказали в правительстве РБ.

Злоумышленник вызвал своей жертве такси и назвал водителю адрес назначения. Женщина отправилась туда вместе с мужем. Однако водителя такси Елену насторожило, что супруги не знают точно, куда едут.

Подозрение у улан-удэнки вызвала и их излишняя торопливость. После телефонного разговора с заказчиком и уточняющих вопросов Елена поняла, что на связи мошенники. После она доставила семейную пару в полицию.

В МВД уже возбудили уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Ведётся следствие. Полиция поблагодарила водителя за проявленное неравнодушие. Благодаря ей пенсионеры сохранили 70 тысяч рублей, которые уже везли с собой. 
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